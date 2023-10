Lionel Messi: cómo está de su lesión y cuándo volverá a jugar

El capitán de la Selección Argentina está confirmado para las fechas de Eliminatorias Sudamericanas de la próxima semana

Las últimas novedades de Lionel Messi en Miami: ¿Cómo está de su lesión y cuándo volverá a jugar? ¿Estará con la Selección Argentina?

Hace una semana, Inter Miami perdió el partido final de la US Open Cup en el que el argentino ni siquiera estuvo en el banco de suplentes.

Si bien los resultados no arrojan una lesión, Messi tiene un fuerte dolor en la parte posterior de su pierna derecha que no lo deja entrenar al 100 %. Por esto mañana no jugará frente al Chicago Fire por la MLS.

Messi, presente en las Eliminatorias. Gastón Edul, periodista de TyC Sports, confirmó que el capitán “viene a jugar con la Selección Argentina y va a estar entrenándose acá entre el domingo 8 y lunes 9”.

Además, La Pulga sumará minutos previamente en el match ante Cincinnati del próximo sábado 7 de octubre.

Di María, en duda

Este martes por la Champions, Ángel no pudo completar el partido del Benfica frente al Inter de Milán por una molestia y es duda para las Eliminatorias.