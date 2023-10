Litio: semana clave para el desembarco del Grupo Techint al negocio del «oro blanco»

A través de la energética Tecpetrol, busca comprar a la canadiense Alpha Lithium Corporation. Este 20 de octubre finaliza el plazo para que ingresen los accionistas. En caso de avanzar, Techint anticipa que invertirá casi u$s 800 millones en un mega proyecto en el Salar de Tolillar, en Salta.

Después de meses de ofertas, rechazos y negociaciones, esta semana se define si el Grupo Techint, a través de brazo energético Tecpetrol, ingresa en el negocio del litio. Es que este viernes 20 de octubre finaliza el plazo para que la canadiense Alpha Lithium acepte la oferta final, ya que “no se contemplarán más ampliaciones”. El objetivo de la compañía de Paolo Rocca es invertir casi u$s 800 millones en un mega proyecto de litio en el Salar de Tolillar, en Salta.

El intento de Techint de desembarcar en el negocio del litio lleva más de 300 días. Pero, oficialmente, el primer anuncio de realizar una oferta pública de adquisición en efectivo directamente a los accionistas de Alpha Lithium Corporation se realizó el 2 de junio de este año, “tras la negativa de Alpha a negociar”, indicaron desde la empresa. En ese momento, Tecpetrol anunció su intención de realizar una oferta formal “directamente a los accionistas” para adquirir todas las acciones emitidas por Alpha.

Alpha Lithium Corporation es una compañía canadiense que en Argentina opera como Alpha Lithium One, donde es dueña de la concesión 27.500 hectáreas en el Salar de Tolillar, ubicado en la provincia de Salta, y de 5072 hectáreas en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. A nivel global, la base accionista de Alpha está compuesta por una gran cantidad de inversores minoristas.

Cronología

El pasado 28 de septiembre, el directorio de Alpha Lithium emitió una recomendación unánime a sus accionistas para aceptar la oferta de Tecpetrol, basado en un análisis de su asesor financiero externo. Dado que la recomendación fue anunciada cuando restaban sólo dos días hábiles para el vencimiento de la oferta, Tecpetrol amplió el plazo para su aceptación hasta las 17:00 horas (horario de Vancouver, Canadá) del 20 de octubre de 2023. “No se contemplan más ampliaciones de plazo”, informaron desde la compañía.

“Es clave que esos accionistas no permanezcan pasivos y realicen el trámite para aceptar la oferta cuanto antes para alcanzar el umbral legal mínimo de más del 50% de las acciones en circulación, lo cual permitirá que la oferta de Tecpetrol se complete y que los accionistas de Alpha puedan efectivamente beneficiarse del precio ofertado”, agregaron desde Tecpetrol.

La oferta final fue de 1,48 dólares canadienses en efectivo, que es el equivalente a 1,08 dólares estadounidenses por acción, lo cual representa “la mejor y última oferta”, aseguraron desde Tecpetrol. A principios de junio, el primer precio había sido de 1,24 dólares canadienses por acción. Desde la compañía informaron que “el precio ofrecido es el mayor al que haya cotizado la compañía en los últimos dos años”.

La ubicación del Salar del Tolillar en Salta, tiene 27.500 hectáreas, rodeado de otros proyectos de multinacionales, según publica Alpha Lithium

Además, Tecpetrol aseguró que de no cerrarse la operación, las acciones podrían caer: “Desde el anuncio de la oferta de Tecpetrol en mayo, el valor de cotización de compañías similares de desarrollo de litio ha caído un 43%, mientras que, al 3 de octubre 2023, Alpha subió un 22%, con la oferta actuando como un soporte para el precio de las acciones. Si para el 20 de octubre no se recibiere un número suficiente de acciones para alcanzar el umbral legal mínimo, la oferta de Tecpetrol caerá, en cuyo caso es de esperarse que el valor de cotización de las acciones de Alpha Lithum sufrirá un deterioro significativo”.

Proyecto Tolillar

En el mensaje final que Tecpetrol le envía a los accionistas, anticipa que de avanzar en la compra de las acciones, invertirá u$s 777 millones para la construcción del proyecto Tolillar, en Salta. La describe como una inversión “riesgosa e incierta”. Actualmente ese proyecto se encuentra en fase de “exploración avanzada”, según la Secretaría de Minería. Según Tecpetrol, su intención está “en línea con su estrategia de transición energética, de desarrollar en forma responsable estos activos de litio premium como parte de la cadena de suministro occidental integrada de baterías”.

De momento, la canadiense Alpha Lithium avanzó con la construcción de una planta piloto en Tolillar, con una capacidad productiva de 120 toneladas anuales. Sin embargo, su objetivo final era el de una producción de 50.000 toneladas por año. Para tomar una dimensión de la magnitud, en 2022, cuando Argentina llegó a un récord de exportación en litio, el volumen de toneladas exportado fue de 27.500, un poco más de la mitad que el proyecto en el que Techint busca desembarcar.

De las 27 mil hectáreas totales, Alpha lleva explorado el 32%, según la última información que publicó a fines del 2022. Eso significa una estimación preliminar de recursos de 2,11 millones de toneladas de «recurso indicado» y 1,16 millones de «recurso inferido». Y todavía quedan 18.500 hectáreas, el 68%, sin explorar.

En su mensaje a los accionistas, Tecpetrol aseguró que ya cuenta con la aceptación de Caravel Capital, que cuenta con 4,5 millones de acciones de Alpha. Este fondo de inversión, ubicado en Bahamas, publicó a fines de septiembre una carta abierta en la que llama a los accionistas de Alpha a aceptar la oferta de Tecpetrol. Entre los motivos, indicó que Alpha “no pudo encontrar otro comprador, a pesar de haber tenido 9 meses para hacerlo, y a pesar de que hubo especulaciones sobre una venta de activos para Tolillar a un precio de u$s 400 millones canadienses, tan transacción nunca se materializó”. La propuesta de Techint es por unos u$s 210 millones, con la compañía valuada en septiembre por u$s 188 millones.