Lo dejaron afuera al Pollo Vignolo: “Se ve que no les rendí”

El conductor expresó su malestar con sus antiguos compañeros a través de su cuenta de Twitter Por sus horas delante de la pantalla y su nivel de popularidad en las redes,se ha convertido en uno de los periodistas deportivos más importantes de la actualidad. A tal punto que solo en su cuenta de, el conductor de F90 cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

A través de ese canal, el “Pollo”, expresó su malestar con sus antiguos compañeros de Fútbol Para Todos. El famoso ciclo de Fox Sports que lideró su franja horaria por más de 13 temporadas.

Eres old, pero así de old? pic.twitter.com/5TRwKsKLOM

Feo que no me tuvieron en cuenta … pero bue.. se ve que no les rendí 😃 https://t.co/mKoCW9Apgv