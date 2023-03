Lo dijo: Dibu Martínez reveló el motivo de su polémico gesto con el guante de oro

El arquero de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, dijo que «no está orgulloso» y le echó la culpa a sus compañeros.

Una de las imágenes que recorrió el mundo luego de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fue la de Dibu Martínez con el premio del guante de oro y el polémico gesto que hizo tras recibirlo.

A casi tres meses de la obtención de la tercera estrella, el arquero del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra contó en una entrevista con Gastón Edul por TyC Sports cómo nació y por qué lo hizo.

«No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta que justo cuando me iban a dar el guante de oro ‘¿a que no hacés lo mismo que en la Copa América?’ me decían los chicos. ‘¿A que si?'», reveló el guardameta.

"SI LO HACÍA ME TENÍA QUE IR" 😂



El Dibu contó la razón por la cual no realizó su tradicional festejo en la entrega de los premios The Best. pic.twitter.com/InyWDdddZ7 — TyC Sports (@TyCSports) March 2, 2023

Sus compañeros, según él, fueron los culpables del suceso que generó indignación en el mundo del fútbol. «Es culpa de ellos, de mis compañeros», agregó Dibu.

Tras ello, fue consultado sobre los memes y apuestas sobre si podría hacer lo mismo en la entrega de los premios The Best y lo negó contundentemente: «Era otro evento, con traje… En una cancha de fútbol capaz con la adrenalina si. Mi único objetivo era no llorar», explicó.

El flamante ganador al premio The Best de la FIFA al mejor arquero del Mundo del 2022 admitió que no «esperaba» ser el elegido y aseguró que no le interesan los cuestionamientos que recibió.

«Me entran por un oído y salen por el otro. Solo me interesa lo que piensan en mi país, en el cuerpo técnico y mis compañeros», afirmó el artífice de la mejor atajada en la historia de los mundiales.