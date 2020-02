Lo que no viste: el espectacular detalle del vestido de Natalie Portman

La actriz volvió a las alfombras rojas y su apuesta a la hora de vestirse no dejó indiferente a nadie

“Quería reconocer a todas las mujeres que no han sido reconocidas por su increíble trabajo, a mi manera”, aseguró en la alfombra roja del Dolby Theatre Natalie Portman cuando, camino a la ceremonia de los Premios Oscar 2020, le preguntan “cómo decidió lo que se iba a poner”.

La actriz, que presentará una de las categorías, no solo decidió elegir uno de los looks más elegantes y hermosos de la noche, sino también el más reivindicativo, ya que la capa que envuelve su maravilloso vestido de Dior obra de Maria Grazia Chiuri lleva nada más y nada menos que los nombres de todas las directoras que no fueron ternadas por La Academia.