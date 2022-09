Locura por Messi: tres hinchas entraron en la cancha para abrazar a la Pulga

El rosarino ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo y los fanáticos en el estadio Red Bull Arena de New Jersey se emocionaron.

La locura por Lionel Messi no descansa con el correr de los años: en esta oportunidad, un hincha ingresó corriendo al césped del estadio Red Bull Arena de New Jersey para intentar saludar al rosarino pero no pudo lograrlo.

El 10 de la Selección Argentina ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo en el encuentro donde Argentina, con gol de Julián Álvarez, le gana 1-0 a Jamaica en un amistoso de preparación de cara al Mundial de Qatar 2022.

Ya en los últimos minutos, otro hincha también consiguíó entrar. Logró que llevarse la firma pero rápidamente fue reducido por el personal de seguridad, que en la acción por poco no lesionan a «la Pulga».

Tres minutos después, un tercer hincha entró también al campo de juego. Pero estuvo lejos de poder abrazar a Lionel Mess