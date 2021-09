Los 15 lugares donde nunca debés guardar los dólares en tu casa, según expertos en seguridad

Expertos aconsejan dónde no esconder los billetes, ya sea por cuestiones de seguridad o para evitar que los papeles se estropeen.

Forjada luego de sucesivas crisis, devaluaciones y cepos cambiarios, la costumbre de los argentinos de guardar sus ahorros «bajo el colchón» se afianza con el paso de los años. De hecho, según el reciente informe de Balanza de pagos difundido por el INDEC, correspondiente al segundo trimestre de 2021, los ciudadanos guardan por fuera del sistema financiero local u$s249.971 millones.

Esa cifra, referida en el segmento «otra inversión» de la posición de inversión internacional, creció en u$s4.258 millones en los últimos doce meses y contempla los fondos alojados en cuentas bancarias del exterior, cajas de seguridad o, justamente, «bajo el colchón», tanto en dólares como en otras divisas.

Más allá de los consejos de los expertos financieros, que remarcan que el dólar también pierde valor (poder de compra) con el paso del tiempo, es importante tener en cuenta distintos aspectos a la hora de guardar los billetes en el hogar, tanto desde el punto de vista de la seguridad como el de la conservación de los papeles.

En ese sentido, especialistas destacan que la primera recomendación es, de hecho, no guardar en el hogar una elevada suma de dinero. En caso de hacerlo, hay algunos lugares donde claramente no deben esconderse los dólares: por ejemplo, debajo del colchón, en cajas de zapatos o cajones; pero tampoco es una buena idea enterrarlos, dejarlos en el freezer o en un hueco en una pared.

Recomendaciones

«El tema de la seguridad es un tema muy delicado, porque depende mucho de dónde vivís, si es casa o departamento, por ejemplo. Uno recomienda no guardarlo en la casa. La principal recomendación es esa, porque estás expuesto a una entradera o un secuestro. A situaciones realmente serias. Si tenés dinero, dólares por ejemplo, diría que los guardes en una caja de seguridad. Porque es un tema delicado tener dinero en tu casa. En un domicilio no es recomendable guardarlos», señaló a iProfesional Néstor Morena, quien fue director Comercial de Brink’s Argentina y es actualmente consultor en la industria de transporte de caudales.

La principal recomendación es guardar el dinero en cajas de seguridad

«Nuestra primera recomendación a los ahorristas es que guarden sus valores en entidades que garanticen su seguridad y conservación, evitando además poner en riesgo la seguridad de las personas que habitan en el hogar», coincidió Javier Pérez Alvaro, gerente de operaciones de Hausler, empresa especializada en el alquiler de cajas de seguridad privadas.

«Nos sucede con frecuencia que, luego de contratar su caja de seguridad, nuestros clientes se relajan y nos cuentan situaciones sufridas al guardar sus ahorros en sus casas», señaló Pérez Alvaro, quien dio algunos consejos para evitar contratiempos: «En primer lugar, está la elección del lugar. Luego, el recipiente que se utilizará y, en tercer término, la forma de guardado».

«En el caso del lugar, lo más importante es que sea seguro, por más de que suene obvio. Debe ser un sitio sin humedad, porque provoca la aparición de hongos que son enemigos de la celulosa con la que están hechos los billetes. Las temperaturas extremas y la exposición a los rayos ultravioletas del sol también pueden provocar la degradación de las fibras orgánicas del papel moneda. Además la ubicación tiene que ser segura en cuanto a la posibilidad de una inundación por lluvias o rotura de caños», subrayó el gerente de Hausler.

«Es difícil recomendar un lugar. Por un tema de conservación, la heladera o el freezer no es un lugar para guardarlo. Porque tendría que ser un freezer no frost, que no genera humedad, pero tiene que andar muy bien. Con cualquier defecto comienza a condensar humedad, eso genera agua. Mucha gente lo guarda en el freezer por tema de seguridad, pero no es recomendable», señaló por su parte Morena.

«No hay que guardarlo en la tierra, ni en un lugar húmedo ni caluroso», agregó el consultor especializado, quien aclaró: «Un lugar puede ser bueno en invierno, pero malo en verano. Si tenés un altillo, quizá en el invierno está bien, pero en el verano hace mucho calor. O si tenés un lugar bueno en verano, pero en invierno hay calefacción cerca, genera calor y tampoco es buen lugar».

En ese sentido, también descartó emplear una modalidad que suele destacarse en series de TV y películas: «Enterrarlos no es recomendable, porque la humedad tarde o temprano puede filtrar. E incluso las alimañas, bichos. Abajo de la tierra, decididamente no».

Consejos de preservación

A la hora de hacer referencia a la preservación de los billetes, Pérez Alvaro destacó que «es recomendable la utilización de bolsitas con cierre hermético en lugar de recipientes metálicos, y no utilizar banditas elásticas o ‘clips’ metálicos para atar los billetes». «Las banditas se degradan y terminan adhiriéndose a los billetes, dejando marcas difíciles de eliminar. Los clips pueden oxidarse y manchar los billetes con óxido», señaló.

Al respecto, Marcelo Novaresi, coordinador del Área de Procesos y Ensayos Especiales del Centro Celulosa y Papel del INTI, señaló a este medio que «para fajar los billetes, se pueden envolver en un papel blanco que podría pegarse con un poco de plasticola, porque la cinta también se va a degradar y va a tirar grasa al papel y esta va a pasar al billete».

Uno de los consejos de los expertos, es no doblar los billetes

«El peor lugar para guardar un papel es un lugar donde se reproduzcan los hongos. Y el hongo se reproduce con calor y humedad. El hongo es un elemento vivo que tiene la particularidad de reproducirse por lo que se llaman esporas. Por ejemplo, el hongo que se encuentra entre los azulejos del baño puede ser uno de los hongos que se comen el papel», señaló el especialista del INTI.

«Ponerlos en bolsitas anti humedad pueden funcionar. Si no conseguís esas bolsitas, podés ponerle adentro algunas piedritas que se usan para el orín de los gatos, que absorben la humedad. Esas piedritas pueden servir como un elemento de absorción de humedad donde se guardan los billetes», acotó Morena.

En otros tips para guardarlos y evitar que el papel se estropee, Pérez Alvaro señaló que «no es aconsejable plegar los billetes, porque con el paso del tiempo los pliegues pueden dejar marcas importantes y pueden ser observados en operaciones de cambio: se recomienda guardarlos estirados». «No es recomendable guardar los billetes junto a lapiceras o biromes, cuya tinta pueda derramarse y manchar a los billetes», señaló.

«Tampoco es recomendable guardarlos en huecos en las paredes, o por ejemplo, entre la carpeta de cemento y un piso de madera entablonado. Roturas de caños de agua o los roedores pueden atentar contra la preservación», concluyó.

Medidas de seguridad

Si bien por cuestiones de seguridad los expertos resaltan la importancia de no contar con dinero en casa, en caso de hacerlo, señalan algunos consejos a tener en cuenta. «No los guardaría en los cajones, donde se guardan los zapatos, abajo del colchón. Conozco mucha gente que lo hace y tratamos de aconsejarlos que no es un buen lugar», señaló al respecto Martín Durán, especialista en seguridad y CEO de ExecutiveCar, una empresa que presta servicios de seguridad y traslado.

Además, el especialista hizo especial mención en «no contar que tenés dinero en tu casa»: «No publicar en las redes sociales mensajes que den a interpretar que podés tener plata: hay gente que publica que vendió una casa o un terreno».

«Es fundamental la discreción, no tenés que contárselo a nadie. Porque la mayoría de las veces que se producen robos, no son al voleo. Son porque alguien tiene un dato. El dato se puede filtrar incluso desde el propio banco. La clave es la discreción», remarcó al respecto Morena.

En caso de tener que trasladar una suma importante de dinero, ya sea por una extracción bancaria o para realizar una operación inmobiliaria, por ejemplo, el especialista aconsejó: «En el caso de operaciones inmobiliarias, conviene hacerla en las propias sucursales inmobiliarias. Los bancos alquilan salones para hacer la transacción. Después, otra recomendación sería trasladarlo con personas distintas, dividirlo, que dos o tres personas lleven una parte. Para no tener la concentración del riesgo en una sola persona. También se puede contratar una empresa de caudales, algunas dan servicios a particulares».