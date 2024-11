Los 3 contundentes datos económicos de septiembre que indican el final de la recesión que anunció Milei

En la Cámara Argentina de Comercio, el Presidente envió un fuerte y contundente mensaje sobre el presente y el futuro económico del país

En la celebración de los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio, ayer a la media tarde, el presidente Javier Milei envió un fuerte y contundente mensaje sobre el presente y el futuro económico del país.

La sorpresa para quienes lo escuchaban fue que antes del comienzo de su exposiciónMilei lanzó una frase que primero generó un gran silencio y que luego fue seguido de la mayor cantidad de aplausos que el mandatario ha cosechado del sector empresario desde que comenzó su gestión.

En forma contundente Milei confirmó lo que varios economistas venían advirtiendo desde junio pasado: el fin de la recesión.«Hoy vengo con un mensaje muy particular: la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer», remarcó.

Luego Mielei, cómo es su costumbre, agradeció.»Quiero agradecer a los argentinos por el inmenso esfuerzo que han hecho este año. A los asalariados, a los cuentapropistas, a los que tienen changas y tratan de salir adelante día a día. A los argentinos que habían sido perjudicados por el sistema establecido por los políticos. Ese intervalo de dolor terminó, la recesión terminó, estamos saliendo del desierto, el país finalmente ha empezado a crecer».

En relación al fin de la recesión anunciado ayer por Milei, hay que destacar que esta semana se conocieron 3 datos clave. Estos sirven para demostrar que luego de la estabilidad de las variables macro logradas como el superávit fiscal y financiero conseguido en los primeros 10 meses de su gestión , el plan de «emisión cero» del BCRA que dejó de emitir pesos para comprar dólares desde julio pasado,la reducción de la tasa de inflación del 25 % de diciembre pasado al 2,5 % mensual que daría octubre, el aumento de los depósitos en dólares y de las reservas internacionales brutas del BCRA producto de un exitoso blanqueo, la fuerte baja del riesgo país y la baja del valor del dólar paralelo y de los dólares financieros sirven para explicar porque la economía argentina comenzó a crecer desde junio pasado.

La actividad económica se comenzó a recuperar en junio

La actividad económica se comenzó a recuperar en junio luego de la fuerte caída experimentada entre la última parte del Gobierno de Alberto Fernández y los primeros 6 meses del Gobierno de Javier Milei:

El índice de Producción Industrial manufacturera (IPI) que dio a conocer ayer el INDEC muestra que la actividad industrial tuvo su máximo de caída en junio y comenzó a crecer hasta septiembre que es el último dato conocido. Pero, los números de varias consultoras locales también muestran que en octubre la actividad industrial siguió creciendo con grandes disparidades entre los distintos sectores. Los números del INDEC muestran que desde diciembre pasado hasta junio la actividad industrial se redujo un 6,6 % pero entre ese mes y septiembre aumentó un 12,2 %. En un cuatrimestre aumentó casi el doble de lo que cayó en el primer semestre. Lo alentador, es que se registró una variación mensual desestacionalizada del 2,6% en septiembre y con eso se conformó un período de tres meses consecutivos de mejora. Lo negativo, es que la variación interanual correspondiente al noveno mes del año dio una baja del 6,1% y ya son 16 los meses consecutivos de caída. En septiembre, trece de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. De acuerdo a los los últimos datos publicados ayer por el INDEC la actividad de la construcción medida a través del ISAC creció un 2,4% en septiembre en comparación al mes anterior, este dato se presenta como el tercero mejor de los últimos doce meses. Sólo en mayo y julio hubo mejor resultado, cuando se dieron crecimientos del 8,1% y 8,3% respectivamente. Al analizar la comparación interanual, los números publicados por el organismo marcan que la construcción cayó un 24,8% en septiembre, en comparación a igual mes del año pasado. Las cifras de creación de empleo proporcionadas esta semana por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, muestran que entre agosto y septiembre se crearon unos 5.000 puestos de trabajo formal netos y el empleo creció un 0,1 % en agosto y un 0,2 % en septiembre. Cordero dio a conocer las últimas estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que elabora mensualmente esa dependencia que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

Crecimiento del empleo registrado del sector privado

De allí surge que el empleo registrado del sector privado creció un 0,1% en agosto y un 0,2% en Según Cordero, se registró un crecimiento por primera vez en 11 meses. Para el secretario de Trabajo, esto se produjo por «la confianza en el plan económico acompañada por la reforma laboral de la Ley de Bases, más su reglamentación, que ayudan a brindar la seguridad jurídica que permite estas nuevas contrataciones». «Cinco mil trabajadores más es bastante, aunque por supuesto que nos hubiera gustado que fueran mucho más, pero la tendencia a la incorporación de personal evidencia algo muy positivo», destacó el funcionario libertario.

A partir de septiembre, el sector industrial cesó la reducción de empleo que llevaba 11 meses. Este crecimiento no se limitó a empleos temporales o de agencia, sino que también se evidenció un alza en los contratos por tiempo indeterminado, lo cual es atípico en fases iniciales de recuperación.

Repasando lo que dicen los números, de la industria, la construcción y del empleo se observa que siguen mostrando caídas en las variaciones interanuales, pero están dando claras señales de recuperación de la economía en septiembre.

Actividad industrial 2024

Antes de comenzar con su clásico repaso de gestión económica, con fuertes críticas al kirchnerismo, Milei insistió con que «el esfuerzo es un condimento necesario de progreso» y afirmó que: «Los argentinos con suficiente edad tienen el recuerdo de haber vivido épocas mejores. Pero quiero decir que de aquí en más estaremos cada vez un poco mejor. Ya hay sectores que perciben una mejora incipiente. Pronto será una realidad para todos».

Para Javier Milei, el programa shock del Gobierno es un éxito

Milei destacó que «el programa que el Gobierno planteó en diciembre funcionó y funciona, pese a que les moleste a muchos ‘econochantas’. Hicimos un programa de shock que se sostenía. Tuvimos una recesión».

Continuó Milei con su relato al afirmar que: «Después dijimos que la economía subiría como pedo de buzo y ¿adivinen qué?: las burbujas están empezando a verse. Los estimadores de actividad económica dan igual agosto que diciembre», añadió.

«Dado el veloz avance de la economía en septiembre y octubre nos hace suponer que ya hemos superado a los indicadores de los meses anteriores. Estamos bajando la inflación casi sin costo a la luz de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad, 15 puntos del PBl», expresó.

Milei sorprendió al auditorio al manifestar que varios académicos de prestigiosas Universidades del mundo están comenzando a estudiar el caso argentino y hablan de un «nuevo milagro argentino».

Sin embargo, luego explicó que, bajo su punto de vista, «no es un milagro»; por el contrario, planteó que se trata del resultado de «sentarse a hacer los deberes, como corresponde, sin dejarse correr por ningún grupo focal o encuesta, sin priorizar los intereses políticos y electorales, solo con la convicción de hacer lo que hay que hacer pero de verdad».

Milei: «Las reglas de la economía no se pueden dibujar ni torcer»

En ese aspecto expresó que: «La economía tiene reglas y estas reglas no se pueden dibujar ni torcer, no somos dioses, no podemos distorsionar la realidad». Luego, más adelante en su exposición aseguró que : «Yo me dedico a hacer eso, no me importa lo que digan las encuestas y los econochantas , no me importan nada». En ese sentido, el Presidente destacó el trabajo que lleva adelante desde que asumió la gestión al precisar que el ajuste se hizo sobre la estructura pública del Estado.

«El 95% del ajuste cayó sobre el sector público o acaso qué es eliminar de cuajo las obras públicas. Miren los salarios que menos crecen son los salarios del sector público. Echamos a 33 mil ñoquis, además echamos a otras 3155 personas que los perseguían desde la AFIP» , señaló.

Milei sostuvo que «se necesita un Estado lo más chico posible, que cumpla de manera eficaz y nada más que sus funciones básicas, aún nos quedan 3200 reformas en cartera y por eso creamos el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado porque en Argentina sobra Estado».

Expectativas por el futuro económico

Con respecto al futuro económico, Milei celebró el impacto que tuvo en la imagen económica argentina la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos por la cercanía entre ambos. «Imagínense todo lo que podemos lograr si el país más poderoso del mundo comparte nuestras ideas y nuestro norte», expresó.

Milei contó además que parte de su gabinete se encuentra en contacto con quienes formarán parte del equipo económico de Trump. «El propio Donald Trump incorporó en sus filas a Elon Musk para replicar el modelo que está haciendo Federico Sturzenegger, es decir estamos exportando el modelo de la motosierra al mundo, estamos cambiando el mundo y estamos haciendo un mundo más libre»,celebró.

También aprovechó la oportunidad para agradecer a todo su Gabinete por el trabajo que realizan día a día junto a él y le habló directamente a la sociedad al afirmar que: «tendrán que acostumbrarse culturalmente al crecimiento económico».

Explicó que: «Un país en crecimiento significa que un aumento salarial mejore la capacidad de compra, no tratar de igualar la inflación. Es tomar un crédito hipotecario y ser dueño, en vez de pagar un alquiler toda la vida. Es saber que si te dedicas y laburás vas a vivir mejor que hoy. Es que cuánto más trabajes mejor te va a ir, vas a vivir mejor que hoy. Es que cuánto más trabajes mejor te va a ir, pero que te puedas alcanzar con un trabajo de tiempo completo para ir, sin la necesidad de tener dos o tres trabajos, ni la asistencia del Estado».

En el cierre de su exposición, profundizó que el daño más grande que había hecho el modelo del Estado presente fue infundir temor a los argentinos.

«Nos obligó a vivir en un eterno y miserable presente, nos obligó a vivir a la defensiva en vez de la ofensiva porque quién nos obligó a vivir a la defensiva en vez de la ofensiva porque quién puede tomar una decisión económica, sin saber cuánto van a valer las cosas mañana», señaló.