Los 5 errores que siempre cometemos con el dinero en diciembre y cómo prevenirlos

Aquí te dejamos algunos consejos sobre cómo podés manejar tus finanzas frente a las compras navideñas. Qué debés tener en cuenta

Este 2020 se ha pasado como un rayo veloz, con sus cubrebocas, su alcohol en gel y su confinamiento.

Vamos a celebrar el año nuevo con el virus flotando inminentemente sobre los techos de nuestras casas.

Pero, claro, afuera, la vida sigue, los bancos siguen y, por supuesto, los planes de navidad siguen. Por lo que, sea como sea que la vida te haya cambiado este año, queremos darte algunos consejos sobre finanzas personales adaptados al 2020, para que llegues a enero con dinero.

Error N. 1: Gastarse todo el aguinaldo

Todos los años los contenidos de finanzas te dicen lo mismo: «No te gastes el aguinaldo, ahorra el 30%» y las personas que siempre lo hacen, lo ahorran y viven tranquilos, y los que nunca lo hacen, vuelven a gastarlo entero y se muerden las uñas cuando llega enero.

En el 2020 las cosas son diferentes, y es que no se puede negar la realidad: este año, aunque merece que la navidad dure dos meses, también requiere que seas extra cuidadoso con los gastos.

La economía está «deprimida» según expertos y gurús. El 2020 ha cambiado las cosas y aunque tu ingreso sea estable, es posible que las cosas a tu alrededor no.

En otras palabras, si hay un momento para que cuides tu dinero, es este.

Cómo prevenirlo:

Cuando llegue tu aguinaldo, aparta el 30% automáticamente, ni siquiera lo mires. Hay aplicaciones y bancos que te permiten hacer «apartados», utiliza estas herramientas. Por ahora no tienes que pensar en nada más, solo guárdalo.

En enero podrás usarlo para solventar todos los gastos que se vienen (siempre hay gastos extra en enero) o invertirlo.

Por las fiestas de fin de año, las personas suelen realizar gastos compulsivos que exceden a su presupuesto

Error N. 2: Salir a comprar sin presupuesto

Hazlo, claro que sí, andá muy feliz al centro comercial, mantené distancia y usa tu cubrebocas bien puesto… pero no lleves tus tarjetas.

No hay nada más peligroso que un «shopping spree» en el que vayas a comprar «hasta que el cupo de la tarjeta se acabe». No es normal hacer esto. La gente que nunca sufre por dinero no hace esto.

Cómo prevenirlo:

– Hacé un presupuesto:

– Agarra una libretita o tu app de notas; si no tienes, hasta una servilleta sirve.

– Anotá solo lo que debés comprar: regalos para los niños, electrodomésticos, productos utilitarios.

– Hacé un primer viaje a las tiendas o consulta por internet cuánto cuestan estas cosas y más o menos qué te gustaría comprar. Pero aún no compres nada.

– Anotá los precios de las cosas en la libreta

– Observá si tu presupuesto se ajusta.

Para este momento, es posible que «el calor» de la compra se haya desvanecido y que decidas no comprar la mitad de las cosas.

– Hacer una lista y no apresurarte a comprar lo primero que veas garantiza que bajarás tus gastos casi a la mitad, pues un porcentaje grande de lo que compras corresponde al «impulso».

– Comprá con tiempo y compará mucho. Siempre hay algo que se ajuste a tu presupuesto.

Error N. 3: Juntar demasiados gastos demasiado rápido

Es común que en diciembre nos dé el interés de perfección, por lo que no solo queremos tener el arbolito perfecto con luces led añadidas, sino también la vajilla perfecta, el piso perfecto y la ropa de cama perfecta. Y, claro, los Reyes, Papá Noel y el Niño Jesús no se pueden quedar atrás, por lo que queremos darles los mejores regalos a los niños. Una encuesta reveló que el 90% de las personas planea gastar en cosas para el hogar y juguetes en este diciembre. Por lo anterior, es común que, cuando llega el 15 de diciembre, la mayoría de las personas tienen que pedir prestado para la cena de navidad.

Cómo prevenirlo:

Hacé una lista (sí, en finanzas, las listas son tus mejores amigas) con las cosas que quieres comprar en este diciembre. No compres aún. Pregúntate qué es lo absolutamente necesario en esta quincena, y haz el gasto en eso. Si es la primera quincena de diciembre, tal vez no es absolutamente necesario que compres la vajilla navideña ya. Y recuerda que los reyes llegan hasta enero y que las promociones después del 24 de diciembre también son buenas, por lo que te puedes dar el lujo de esperar.

Error N. 4: Subestimar los gastos de diciembre

No seas tan inocente al pensar, de nuevo, que los gastos navideños se reducen a regalos y alguna que otra compra de ropa para estrenar el 31. Diciembre y enero implican muchos más gastos, como la comida, los regalos corporativos o de compromiso, las salidas y celebraciones (que este año serán menos, pero habrá) como, por ejemplo, las posadas. Y no olvides que tus empleados y personal de ayuda en casa también deben recibir un aguinaldo y algunas muestras de tu aprecio.

Cómo prevenirlo:

¡Con la lista! Haciendo una lista con todos aquellos gastos que sabés que vendrán, pero que te negás a meter en tu presupuesto. Al hacer esta lista de gastos asociados a diciembre es posible que abras los ojos y que decidas ajustar tu presupuesto y, de esta manera, es posible que logres llegar a enero con dinero.

Por las fiestas, los gastos de la tarjeta de crédito están cerca del límite

Error N. 5: Estar en negación: no pensar en enero

Es verdad que la navidad debe disfrutarse y que vivir el momento presente es la clave de la felicidad… pero no llevar récord de lo que has gastado es simple negación.

Cómo prevenirlo:

Haz cuentas claras de lo que gastes en diciembre con todos los medios de pago: tarjetas y efectivo. Lleva un récord claro, así te de miedo, pues es la única manera de que la bola de nieve de tus deudas se quede de tamaño manual y no de avalancha.

¿Cometés algunos de estos errores en diciembre?

¿En qué piensas gastar?

¿Tenés un plan financiero?

¿Cómo cambiará la pandemia tu comportamiento financiero en este diciembre?

No temas hacerte preguntas sobre tus finanzas. Reconocerlas y decidir mejorarlas es el primer paso para empezar a construir y proteger tu patrimonio.

f:IProfesional