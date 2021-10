Los 9 datos clave del mercado y una apuesta de riesgo para Guzmán

En el plano local, los mercados mirarán con detenimiento una nueva licitación en pesos, mientras estarán atentos al impacto de la próxima reunión de la OPEP en los precios del petróleo.

Los inversores de todo el mundo arrancarán la semana con los ojos en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, en la que discutirán aumentos en la producción.

El mitín se da en un contexto de repunte del precio del petróleo, que ha alcanzado su nivel más alto en tres años. En tanto que el precio del gas se ha disparado un 300% y ha llegado a cotizar cerca de un equivalente a u$s 200 por barril debido a la escasez de suministro y la baja producción de otros combustibles.

En el plano local, el foco estará situado en la evolución de los activos argentinos, muy volátiles desde las últimas PASO, y también en la primera colocación de bonos de la Secretaría de Finanzas en octubre.

Cada licitación del Tesoro representa un nuevo desafío para el Ministerio de Economía, que tiene la imperiosa necesidad de conseguir financiamiento en el mercado de capitales para no ampliar la emisión. Y esta semana el mercado estará atento a la que suceda con la nueva subasta.

En esta ocasión, el equipo de Martín Guzmán tratará de sacar el máximo rédito posible a la colocación de seis instrumentos en pesos (uno de ellos dólar linked) y también abrirá el canje de otro título atado a la evolución de la divisa que vence el 30 de noviembre.

Las claves de la semana