Los alquileres y otro «mazazo»: pese a la mayor oferta, mayo iniciará con aumentos del 220% y se esperan más subas

La disponibilidad de inmuebles aumentó 240% desde diciembre a esta parte, pero los valores siguen sin ceder. Los monoambientes ya cotizan a 250.000 pesos

No hay calma en los valores de los alquileres y los contratos que rigen bajo los criterios de la ley derogada continúan subiendo a paso acelerado. Si bien la mejora en la oferta transcurre un momento inédito, lo cierto es que esa amplitud en la cantidad de inmuebles sigue sin provocar una baja en los valores. Muy por el contrario, los incrementos mandan y el mes de mayo no será una excepción. En ese sentido, fuentes del ámbito de la comercialización indicaron que el próximo mes iniciará con subas superiores al 220% para aquellos inquilinos que deban cumplir con el ajuste anual que establece el marco anterior. La perspectiva es de mayores aumentos con el correr de las semanas. Hoy por hoy, los monoambientes en Capital Federal se ofrecen a partir de un piso de $250.000, mientras que las unidades de dos ambientes presentan un precio mínimo de 300.000.

Desde el ámbito de las inmobiliarias indicaron a iProfesional que el incremento interanual que corresponderá cubrir en mayo será del orden del 220.98%, según la última actualización del Índice de Contrato de Locación (ICL).

«La ley de alquileres, aunque derogada, sigue generando muchas complicaciones para las economías de las familias», dijo a este medio Marta Liotto, ex presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI).

«Esperamos que no haya una vuelta atrás, que no se retrotraiga el DNU y se vuelva a esa ley. Tanto los inquilinos como los propietarios no soportarían volver atrás», enfatizó. La experta expresó que con el decreto proliferaron los contratos mayormente a plazos de tres meses. Y que la ampliación de la oferta mejoró las posibilidades de negociación.

«Hoy estamos en otro escenario. Hay mayor volumen de oferta, los inquilinos pueden encontrar más inmuebles. Se dinamizan las negociaciones», sostuvo.

La oferta de alquileres, en ampliación sostenida

En cuanto a la ampliación de la oferta, de acuerdo a un monitoreo reciente de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional, durante esta primera parte del año la disponibilidad de departamentos creció sin detenerse a lo largo de cada mes. La consultora señala que, aunque no se percibe una baja contundente en los valores, los precios se acercan a un «amesetamiento» por efecto de la misma oferta ampliada.

La oferta «tradicional» se recuperó tras la imposición del DNU.

«Resulta evidente que la oferta que se incorpora lo hace partiendo de un precio inicial más reducido que la que se ofertada hacia fines del año pasado. Esto produjo una estabilización del precio medio en las unidades de 1 y 2 ambientes e incluso bajas del valor medio de alquiler de las unidades de 2 y 3 dormitorios», indicó la firma.

Respecto de los valores promedio, la firma señaló que «el valor medio de la oferta para una unidad de 1 ambiente, en marzo pasado, se mantuvo en los $250.000 y la de un dormitorio en $300.000. Mientras tanto, la cotización media de los dos y tres dormitorios ofrecidos en alquiler decreció 4,44% y 10,57% respectivamente con relación a febrero último».

«Los datos evidencian el retorno al mercado formal unidades en oferta a partir de la derogación de la ley de alquileres y la posibilidad de fijar libremente plazos y sobre todo períodos y cláusula de ajuste de los alquileres», sostuvo la consultora.

Alquileres: los valores vigentes para las unidades de uno y dos ambientes

En lo que respecta a los precios promedio para los alquileres según el barrio porteño, en el caso de las unidades de un ambiente las cotizaciones más altas se dan en Núñez (300.000 pesos mensuales), Palermo y Saavedra (295.000), y Belgrano (280.000).

Del otro lado se ubican Liniers y San Telmo (200.000 pesos mensuales), Once (207.500) y Congreso y Villa Santa Rita (220.000).

En cuanto a los departamentos de dos ambientes, los precios más caros se distribuyen entre Coghlan (promedio de 365.000 pesos mensuales), Núñez (350.000), Palermo y Colegiales (340.000). En contrapartida, las opciones más «económicas» se encuentran en Constitución (230.000 pesos mensuales), Liniers y Monserrat (270.000), Villa Santa Rita, Boedo y Balvanera (280.000).