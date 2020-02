Los bancos se toman revancha tras obligarlos a bajar al 55% la tasa para tarjetas

Las entidades planean subir el pago mínimo de la tarjeta y no aumentar el límite crediticio pese a que suban los salarios; además, eliminarían promociones y cuotas sin interés

Los bancos ya planean un cúmulo de medidas como respuesta a la reciente decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de imponer un límite de 55% a la tasa de refinanciación que cobran las entidades a sus clientes por las tarjetas de crédito.

Al justificar su decisión, desde la entidad conducida por Miguel Ángel Pesce explicaron que la tasa promedio para financiar el saldo de quienes hacen el pago mínimo se ubicaba en el 101% hasta el mes de enero.

Los titulares de los principales bancos de la Argentina ya planean una serie de medidas a modo de respuesta y “cobertura” tras este cambio, según adelantó Cronista.com.

Entre estas medidas destacan la eliminación de las cuotas sin interés, al igual que las promociones y beneficios para sus clientes. Además, evalúan eliminar el crédito a los segmentos de menos ingresos o sin empleo formal y subir el pago mínimo, además de no aumentar el límite crediticio pese a que suban los salarios, según adelantó el periódico económico. También planean elevar el pago mínimo de la tarjeta que debe realizar mensualmente el cliente.

Un banquero dialogó con Cronista.com y explicó: “Esta tasa (el 55%) no tiene nada que ver con las perspectivas que teníamos del negocio para este año. Algunos bancos incluso pueden llegar a estar a pérdida con la financiación si su costo de fondeo es alto, entonces van a preferir que el cliente no ‘revuelva’ (por revolving, como se denomina en la jerga a pagar el mínimo) y le suban el pago mínimo. De lo contrario te puede generar más mora y tener que depurar la cartera más rápido. Además, nos pondremos más restrictivos, en el sentido de no aumentar los límites de compra aunque suba su salario, ya que el producto se vuelve no rentable”.

Otro pope de los bancos agregó: “En cuanto a las cuotas, antes eran con interés, pero con los retailers hemos enseñado lo que son las cuotas sin interés y el Ahora 12, que generan pérdidas para el banco, ya que nosotros ganamos cuando las cuotas son con interés”.