LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

19 de Agosto

«Ven Espíritu Santo, y enséñame a escuchar la música de la vida.

Toca mis oídos espirituales para que aprenda a gozar esa canción que tú vas creando con cada cosa que me toca vivir.

Ayúdame a apreciar todos los sonidos, y también los silencios, porque también lo que me parece desagradable, puede convertirse en parte de esa bella canción.

Ven Espíritu Santo, ilumina mi vida, para que no me encierre a llorar lo que me falta y lo que he perdido. No dejes que cierre mi corazón a las cosas nuevas que quieres hacer nacer en mí, ven para que me atreva a tomar ese nuevo camino que me propones, cuando los demás caminos se han perdido.

Enséñame a escuchar con el corazón, para que reconozca que, cuando una nota se apaga, comienza a sonar una nota distinta, comienza a vibrar otra cuerda, y la vida continúa.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

¡Ten fe y no te rindas jamás! porque esa fe puede conducirte por caminos inesperados donde las sorpresas aguardan y los milagros florecen. Confía en el poder de Dios, si lo tienes a Él como norte en tu vida, eso te llevará a ver los resultados que esperas. Recuerda: «Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en Él confían» (Nahúm 1,7) Debes tener claro que en esta vida todo tiene solución y que no puedes darte por vencido ante nada ¡Ánimo! El amor de Dios sea tu escudo en este día