LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO*

*10 de Febrero*



«Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú inspiraste la Palabra de Dios.Porque esa Palabra ilumina mi camino y me da vida. Porque en esta Palabra me estás diciendo lo que más necesito.Derrámate en mí, Espíritu Santo, para que pueda comprenderla y me deje transformar por ella. Quiero ser un testigo que anuncie la Palabra con seguridad y convicción, con amor y alegría.Por eso, Espíritu Santo, dame tu gracia para que pueda orar con esa Palabra, para que se haga carne en mi vida. Así podré anunciarla con mis palabras y mis gestos, con todo mi ser.Tú que eres el maestro interior, toca los corazones de todos los que la escuchen, para que encuentren en ella la respuesta a sus inquietudes, para que se enamoren del Evangelio y lo vivan cada día. Ven Espíritu Santo. Amén.»

PÍLDORAS DE FE*

Te recuerdo que tú tienes a un DIOS PODEROSO capaz de crear nuevas las cosas y hacer todo aquello que creías imposible realizar con tus fuerzas. No permitas que alguna oscura realidad te limite ¡NO TE DETENGAS! Avanza y lucha por ese sueño que Dios pondrá todas las fuerzas en tu corazón si te cobijas en su amor ¡ÁNIMO! [Redacción:Pildorasdefe.net]