LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

29 de Diciembre

«Ven Espíritu Santo, y ayúdame a poner en tu presencia todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta, todo lo que perturba mi paz.

Tú sabes cuáles son mis preocupaciones más profundas, pero hoy quiero contártelas, porque es mejor compartirlas contigo que pretender enfrentarlas con mis pocas fuerzas humanas.

Escúchame Señor, porque clamo a ti con toda mi alma, a ti levanto mis brazos y te ruego que me auxilies.

Quiero decirte todo lo que a veces me preocupa: mi salud, mi trabajo, mis seres queridos, mis necesidades, y todo lo que me perturba y me inquieta. Toma todo eso, y ocúpate también tú conmigo. Ven Espíritu Santo, porque así no me sentiré solo con el peso de la vida, y podré caminar y avanzar con ganas. Ven para que pueda experimentar tu dulzura, tu gozo, tu fuerza. Dame la gracia de ver que, aunque todo pasa, lo que nunca se acaba es tu amor, y con ese amor puedo enfrentarlo todo.

PILDORAS DE FE🌾

¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te preocupas?, tu esperanza debes ponerla siempre en Dios. Alábalo en todos los momentos, buenos y no tan buenos, ya que Él pensó en ti y permitió que existieras porque confía en que tú puedes ser una bendición para otros, sobre todo para los tuyos. ¡Confía! Porque cuando depositas tu confianza en Dios, cualquier adversidad se convierte en nada, porque la Gracia que recibes es una arrolladora fuerza que aplasta y derriba todos los obstáculos ¡CRÉELO! ¡Vamos!, te invito a que en este día busques una relación sincera con Dios. Ora por un instante, invócalo, siéntelo, descúbrelo. Él siempre estará dispuesto a escucharte y estimulará tu fe de una forma MARAVILLOSA e INIMAGINABLE si tú se lo permites ¡Buenos días!