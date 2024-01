LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

9 de Enero

A veces estamos disfrutando de algo bello, pero sin darnos cuenta aparece en el corazón un temor difuso que empaña la alegría. ¿Temor a perder lo que tenemos? ¿Temor de arruinarlo todo? ¿Temor a que algo se acabe? ¿0 será simplemente que experimentamos el sabor amargo de nuestros límites, el recuerdo escondido de que todo se termina, de que va llegando el desgaste, la vejez, la enfermedad?

Sólo el Espíritu Santo tiene poder para liberarnos de esas oscuridades del alma. Son las cosas que no nos dejan libres para disfrutar de la existencia, para amar con alegría, para trabajar con entusiasmo.

Hay una tristeza sutil que es contraria al Espíritu Santo. Por eso dice la carta a los Efesios: «No entristezcan al Espíritu Santo» (Efesios 4,30). El antiguo escrito del Pastor de Hermas también advertía que la tristeza expulsa al Espíritu Santo. De manera que cuando nos encerramos en nuestras maquinaciones mentales, y fomentamos los recuerdos negativos, cuando rumiamos las faltas de amor de los demás, o lo que la vida no nos está dando, entonces comenzamos a ocupar con todo eso el espacio que debería llenar el Espíritu Santo. De ese modo lo vamos expulsando de nuestra vida.

PILDORAS DE FE🌾

A Dios no se le escapa ningún detalle y todo lo tiene bajo control. Siempre ha estado contigo, lo que sucede es que en medio de los problemas no lo has sabido reconocer. No te desanimes, todavía puedes ser un vencedor, pues Dios obrará en tu favor si de verdad lo crees. Él te ha capacitado con el poder de sacar lo mejor de cada crisis. No lo olvides: Él transforma los problemas en bendición ¡Confía! Buenos días