LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

11 de Enero

«Ven Espíritu Santo, ven a sanar ese mundo de mis emociones.

Mira ese dolor que a veces me carcome el alma, y sánalo.

A veces sufro por el amor que no me dan, por las desilusiones, por las agresiones ajenas, porque a veces no me comprenden, porque no pude comunicarme bien con alguien, porque no me agradecen o no tienen en cuenta mis esfuerzos. No dejes que esos sentimientos me dominen y me quiten la alegría.

Ven Espíritu Santo, toca esas necesidades insatisfechas con tu amor, para que yo no dependa tanto del afecto de los demás. Enséñame a gozar de tu ternura divina, Espíritu de amor, para que mi corazón sea más libre. No dejes que me vuelva esclavo de mis sensaciones y sentimientos que me abruman. Enséñame a disfrutar de tu amor en cada momento, para que la alegría ilumine mi rostro.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Dios no tiene comparación, es un padre amoroso, comprensivo, santo, perfecto, maravilloso. Su fidelidad sobrepasa todas nuestras expectativas. Confía en sus promesas, porque si lo haces, es porque lo amas, y cuando hay amor, Él no desampara y te acompañara en todos tus desafíos para que logres tu victoria y crecimiento. ¡Ánimo! Buenos días