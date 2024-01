LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

14 de Enero

En la Biblia se le da al Espíritu Santo el nombre de Paráclito (Juan 14,26). Este nombre ya nos indica algo, porque significa llamado junto a. Es decir, el que yo invoco para que esté conmigo.

Son distintos los sentidos que puedo darle a esta presencia. Por ejemplo, puede significar que lo invoco para que me defienda de los que me acusan o me persiguen, particularmente del poder del mal. Pero también puede entenderse que el Espíritu está a mi lado para darme consuelo en medio de las angustias, temores e insatisfacciones.

En realidad, no podemos limitar el sentido de ese nombre, y más bien tenemos que reunir en esa expresión todo lo que incluimos cuando llamamos a alguien para que esté con nosotros.

El Paráclito es el que se hace presente allí donde nadie puede acompañarnos, en esa dimensión más íntima de nuestro ser donde, sin él, siempre estamos desamparados, angustiados en una soledad profunda que nadie puede llenar. Él es ayuda, fuerza, consuelo, defensa, aliento. Sólo hay que decirle con ganas: «Ven Espíritu Santo, ven Paráclito».

PILDORAS DE FE🌾

Señor, gracias por tu amor que me hace sentir amado y protegido. Te alabo y te doy toda la gloria por tu poder y por apartar de mi corazón todas aquellas malas inclinaciones que no le hacen bien a mi alma. Dame la capacidad para enfrentar los retos con entera confianza y así poder alcanzar los objetivos que me he trazado. Estoy seguro que todo lo que sea para alcanzar mi felicidad lo irás poniendo en mi camino. Dame de tu fuerza para seguir luchando por todos aquellos a los que aprecio y que deseo que vuelvan sus corazones a Ti. Ven y quédate hoy cerca de mí porque contigo soy un triunfador. Amén