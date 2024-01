LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

22 de Enero

«Ven Espíritu Santo, y ayúdame a mirarme a mí mismo con cariño y paciencia.

Enséñame a descubrir todo lo bueno que sembraste en mí, y ayúdame a reconocer que en mí también hay belleza, porque soy obra de un Padre divino que me ama y me ha dado su Espíritu.

Sabes que a veces me duelen los recuerdos de errores que he cometido. Ayúdame a mirarme como Jesús me mira, para que pueda comprenderme y perdonarme a mí mismo.

Ven, Espíritu Santo, derrama en mí toda tu fuerza, para que pueda comenzar de nuevo y no me desprecie a mí mismo.

No permitas que me dominen los remordimientos, porque tu amor siempre me permite comenzar de nuevo.

Ven Espíritu Santo

PILDORAS DE FE🌾

Pide a Dios la fuerza necesaria para creer y vencer. Pídele que haga renovar tu valor y te acreciente la valentía en tu debilidad, créelo, ¡Él lo hará! Vuelve a soñar con más intensidad, libérate de tus miedos con el poder de la oración y lucha por aquello que te devuelva la alegría ¡Feliz Día!



Amén.»