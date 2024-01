LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

31 de Enero

«Espíritu Santo, tú eres Dios, abismo infinito de belleza donde se saciará toda mi sed de amor.

Mira mi interior, donde a veces habitan egoísmos, impaciencias, rechazos.

Regálame el don de la paciencia.

Quiero vivir el mandamiento del amor que me dejó Jesús, pero a veces me brotan malos sentimientos que se apoderan de mí.

A veces hago daño con mis palabras, con mis acciones, o con mi falta de amabilidad.

Ayúdame, Espíritu Santo, para que pueda mirar a los demás con tus ojos pacientes.

Quiero reconocer tu amor para todos los seres humanos, también para esas personas que yo no puedo amar con paciencia y compasión.

Todos son importantes para el corazón amante de Jesús, todos son sagrados y valiosos.

Nadie ha nacido por casualidad sino que es un proyecto eterno de tu amor.

Libérame de condenar y de prejuzgar a los demás.

Quisiera imaginar sus sufrimientos, sus angustias, esas debilidades que les cuesta superar.

Ayúdame a encontrar siempre alguna excusa para disculparlos y para no mirarlos más con malos ojos.

Derrama en mí toda la paciencia que necesito.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»