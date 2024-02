LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

1 de Febrero

«Ven Espíritu Santo, quiero dejar que tu suave soplo me acaricie. A veces no me siento digno de descansar un momento, de gozar en tu presencia, de aliviar mis cansancios en tu amor que restaura. Pero tú no esperas que yo sea perfecto para amarme. Simplemente me amas. Por eso quiero dejarte entrar, Espíritu Santo, para disfrutar por un momento de tu presencia santa, y simplemente dejarme estar en tu presencia. En ti hay infinita paz. En tu presencia todo se aplaca, se apacigua, se aquieta. Todos mis nerviosismos y mis tensiones se van sanando, y me doy cuenta que no vale la pena alimentar el odio, la tristeza, las vanidades que me hacen sufrir.

Ven Espíritu Santo, y trabaja silenciosamente en mi interior con tu gracia. Cura mi interior lastimado por tantas desilusiones, inquietudes y fracasos, por tantos sueños perdidos. Ven a sanar ese mundo inquieto que llevo dentro y regálame el descanso y la serenidad que necesito.

Sabes también que a veces te he fallado, te he rechazado, me he desviado. Pero rocíame y quedaré limpio, purifícame y quedaré más blanco que la nieve (Salmo 50,9). Pasa por mi interior como agua de vida, que limpia, renueva, vivifica.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Dios es más grande que cualquier problema que se te presente. ¡Ánimo! En donde hay pruebas, hay bendiciones escondidas de Dios… Debes creer que través de esas pequeñas cosas molestas que nos ocurren, Dios hace un trabajo intenso y profundo en nuestras vidas ¡CONFÍA!



