LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

5 de Febrero

«Ven Espíritu Santo, porque a veces no entiendo qué sentido tienen las cosas que me pasan, y otras veces no sé para qué estoy viviendo. Ilumina cada momento con tu presencia, para que pueda descubrir qué me quieres enseñar, para que sepa valorar cada momento y pueda vivir con ganas.

Espíritu Santo, llena de claridad todo lo que hoy me toque vivir, cada una de mis experiencias, para que pueda reconocer la importancia de cada cosa y me entregue de corazón en cada instante.

No dejes que haya momentos vacíos, oscuros, sin sentido. No dejes que mi vida se me vaya escapando sin vivirla a fondo. Hazte presente en cada momento de esta jornada, para que sienta que vale la pena estar en este mundo.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

🌾 PILDORAS DE FE🌾

La gracia de Dios es la que te protege, te calma, te consuela y te saca adelante. Dios jamás te rechazará ni te dará la espalda y nunca se olvidará de ti. Déjate encontrar por Él para que restaure y sane tu vida. Confía en su amor de Padre y deja que Él haga las cosas como sólo Él sabe hacerlas, verás su SANTO PODER actuar sobre ti y los tuyos. ¡Ánimo! Buenos días