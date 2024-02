LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

10 de Febrero

«Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú inspiraste la Palabra de Dios.

Porque esa Palabra ilumina mi camino y me da vida. Porque en esta Palabra me estás diciendo lo que más necesito.

Derrámate en mí, Espíritu Santo, para que pueda comprenderla y me deje transformar por ella. Quiero ser un testigo que anuncie la Palabra con seguridad y convicción, con amor y alegría.

Por eso, Espíritu Santo, dame tu gracia para que pueda orar con esa Palabra, para que se haga carne en mi vida. Así podré anunciarla con mis palabras y mis gestos, con todo mi ser.

Tú que eres el maestro interior, toca los corazones de todos los que la escuchen, para que encuentren en ella la respuesta a sus inquietudes, para que se enamoren del Evangelio y lo vivan cada día.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

¿Sabes qué hora es? ¡Muy temprano para rendirte! Dios te regala toda su fuerza para no darte por vencido ante ninguna situación ¡CRÉELO! Confía en Dios pero trabaja duro y nunca desistas; no sabes el momento ni la hora en que ese milagro toque a tu puerta ¡FUERZA! Amén