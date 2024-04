LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

25 de Abril

«Aquí estoy, Espíritu Santo,

dispuesto a ofrecerte parte de mi tiempo.

Escuché tu llamado al servicio

y estoy intentando seguir a Jesús

en esta misión que me confías.

Necesito tu compañía y

la fuerza de tu gracia.

Dame un profundo gusto por mis tareas,

un intenso fervor y una profunda alegría.

No confío en mis fuerzas

ni en mis capacidades

sino en tu constante ayuda.

Pero te ofrezco todo lo que soy,

todas mis capacidades y talentos,

mi imaginación y mi creatividad,

mi inteligencia y mis energías,

mi emotividad y mi capacidad de amor.

Quiero que todo esté al servicio de tu gloria,

para que el bien y la verdad

puedan triunfar en esta tierra.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Dios te quiere feliz, optimista, lleno de esperanza y con gran perseverancia. No te desanimes creyendo que los problemas son más grandes que tus capacidades. El Dios de la vida te ha dado grandes talentos que aún estás por descubrir. No te amilanes, Dios llenará de fuerza a tu corazón. La desesperanza te dice: no luches, las derrotas pasadas te dicen: no lo intentes; pero DIOS te dice: ¡NO TE RINDAS! Yo te he creado para grandes cosas. “Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas” (Isaías 40,31) Ánimo. Mantén viva la llama de la fe que te invita a pensar que ese milagro va a suceder. No hay dificultad que Dios no pueda transformar en bendición. Ante la prueba no veas tu fragilidad, sino la grandeza de Dios, las maravillas que Él puede hacer en ti. ¡Ánimo! Buenos días