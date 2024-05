LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

13 de Mayo

«Ven Espíritu Santo, mira todas esas emociones que a veces se sublevan en mi interior. Mira mis nerviosismos, mis arranques de ira, mis reacciones de agresividad, todas las veces que me indigno y me resiento por las cosas que me dicen, o por los errores y las imperfecciones de los demás.

Ven como lluvia mansa a refrescar mi interior, para que no me queme y me enferme a causa de esas tensiones. Ven como brisa tibia que acaricia y devuelve la calma, ven como música suave que me relaja por dentro, ven como amor y ternura que me ayuda a comprender a los demás.

¿Para qué quiero esos nerviosismos y resentimientos? Ayúdame a usar mis energías para cosas buenas, porque no quiero desgastarme en lamentos y angustias sin sentido. Ven Espíritu de armonía y de serenidad. Ven, para que siempre elija el amor, el diálogo y la amistad. Ven, para que sepa reaccionar con amor, para que pueda vencer el mal con el bien. Porque el amor es siempre el mejor camino. Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Dios es Grande, incomparable y todos los días de nuestra vida ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas. Así es Dios para mí, un Dios Inigualable, mi padre, amoroso, comprensivo, santo, perfecto, maravilloso. Dios es mi manantial, mi alto refugio, mi roca, mi fortaleza, mi señor, el único y soberano Rey, quien se merece todo mi amor. Repite hoy: «Sé en quien he puesto mi confianza. Dios es mi protector» (Sal 62, 3) ¡Buenos días!