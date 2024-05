LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

21 de Mayo

«Ven padre de los pobres.»

Al Espíritu Santo lo llamamos padre de los pobres, porque él sólo puede actuar en un corazón humilde y sencillo, en los que tienen alma de pobres. Eso no significa que tengamos que despreciarnos o sentirnos inútiles. Sólo significa que reconozcamos de verdad que lo necesitamos, que sin él no podemos nada, que nuestra debilidad necesita su fuerza.

Con él estamos seguros, llenos de confianza y arrojo. Pero al que tiene un corazón pobre no se le ocurriría enorgullecerse por eso, porque sabe bien que todo lo debe al auxilio del Espíritu Santo.

El muestra su gloria en nosotros cuando de verdad reconocemos nuestra pequeñez y nuestras carencias, cuando no nos aferramos a nuestras riquezas, logros y capacidades, cuando descubrimos que no tenemos nada donde apoyarnos, porque todo es frágil y pasajero.

Los pobres no se sienten tristes por descubrirse pequeños. Al contrario, viven la alegría de depender del Espíritu Santo. Liberados de la vanidad y de la autosuficiencia, están realmente abiertos a la fuerza del Espíritu, y se gozan en su presencia salvadora.

PILDORAS DE FE🌾

Hoy tienes ante tus ojos la oportunidad de este nuevo día, deja atrás las tristezas y dolores. Despójate del enojo y con la fuerza de Dios en tu corazón despide bien lejos la depresión. ¡Regocíjate, ríe y canta! Deja que Dios traiga luz a tu vida, calor a tu alma y color a tus días. Solo el amor de Dios sana, consuela, protege, fortalece y guía hacia la plena felicidad ¡CREE! Porque cuando crees en el poder de Dios y aceptas su voluntad, verás lo imposible suceder en tu vida