LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

30 de Mayo

Para aprender la libertad del Espíritu Santo hay que dejarse iluminar por la Palabra de Dios.

El Espíritu Santo es quien ha inspirado la Palabra de Dios. Por eso, él puede iluminarnos para comprender esa Palabra. No sólo para que alcancemos una comprensión intelectual de ella, sino para que le abramos el corazón y nos dejemos mover por su exhortación a la conversión.

Porque si el Espíritu no toca los corazones con su gracia, el solo hecho de escuchar la Palabra o de leerla, no llega a producir ningún cambio en nuestra vida. Pero si invocamos al Espíritu y nos dejamos inundar por él antes de leer la Palabra, seremos capaces de ser sinceros ante ella, aceptaremos quedar al descubierto, y así esa Palabra le hablará concretamente a la propia vida, nos hará ver claro el camino, y el Espíritu nos dará la fuerza para seguirlo. Ese es un secreto de los verdaderos cambios.

PILDORAS DE FE🌾

En todo momento, mira hacia arriba, hacia el único que puede entregarte la fortaleza para resistir las ventiscas más violentas. Pide y se te dará. No hay petición que a Dios se le escape, no hay situación que vivas que Dios no pueda controlar. Recuerda que tu Dios es un ¡Dios de protección y de poder! ¡Sigue adelante!, confía en su bendición. No importa cuáles sean los obstáculos a superar ni su tamaño, la gracia de Dios siempre será MÁS GRANDE. Su fuerza te acompaña en todos tus caminos si a Él recurres. Su amor no cambia, no se cansa, no se desgasta. ¡Buenos días!