LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

8 de Junio

El Espíritu Santo no permite que vivamos una fe individualista, porque él nos inserta en un cuerpo místico, el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, y nos regala dones para edificar ese cuerpo maravilloso donde todos somos importantes y donde nos necesitamos unos a otros (1 Corintios 12).

Mientras los criterios de este mundo nos invitan a pensar en nosotros mismos, a acomodarnos lo mejor posible, a desentendernos de los demás, a consumir, a comprar, a no participar, el Espíritu Santo quiere impulsarnos siempre a la unidad.

Su impulso divino busca que todas las cosas y todas las personas se vayan armonizando en una maravillosa unidad. Él es Amor que une personas. Por eso, en este año somos llamados a integrarnos un poco más en la Iglesia, a quererla más, a buscar nuevas maneras de sentirnos parte de ella.

Ya sabemos que eso no significa que tengamos que ser iguales en todo. El Espíritu Santo siembra dones diferentes por todas partes y como él quiere. Por eso, donde él actúa hay variedad, riqueza, novedad. Pero esos diferentes carismas que él derrama no nos enfrentan ni nos dividen, sino que se complementan, se armonizan, se enriquecen unos a otros, y nos llevan a valorarnos, a reconocernos, a estimularnos entre nosotros.

Seria bueno que frecuentemente pidiéramos la luz del Espíritu Santo para poder descubrir los carismas, las capacidades que él ha sembrado en cada uno de nosotros, para enriquecer a la Iglesia y al mundo con esos dones. Así podemos experimentar el gozo de ser fecundos, de regalarle algo más bello a este mundo, de hacer feliz a otro, de ayudarlo a crecer.

¿Qué te dió el Espíritu Santo para que ayudes a los demás a ser más buenos y más felices?

PILDORAS DE FE🌾

Siempre hay tiempo para volver a empezar y mucho camino por recorrer. No seas prisionero de tus recuerdos. Necesitas a Dios más que nunca para salir de esas celdas de dolor. Dios puede ofrecerte más luz y más fuerza que ningún otro. Él está en medio de todo lo que te sucede, restaurando tu herido corazón con su SAGRADO CORAZÓN. Siente su bendición ahora cayendo sobre tu vida mientras levantas tu espíritu en victoria ¡Ánimo! Que el Sagrado Corazón de Jesús hoy te llene de fuerza para todas tus luchas.