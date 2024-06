LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

12 de Junio

«Espíritu Santo, fuente inagotable de todo lo que existe, hoy quiero darte gracias. Gracias ante todo por la vida, porque respiro, me muevo, siento cosas, mi cuerpo funciona, mi corazón late. Hay vida en mí. Gracias porque a través de mi piel y mis sentidos puedo tomar contacto con los seres que has creado. Porque el aire roza mi piel, siento el calor y el frío, percibo el contacto con las cosas que toco. Gracias porque mi pequeño mundo está repleto de pequeñas maravillas que no alcanzo a descubrir.

Gracias porque tu amor me llega cada día.

Me rodeas y me envuelves con tu luz.

Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa, para que pueda aprender algo de cada cosa que me suceda.

Gracias porque quieres transformar todo mi ser con tu vida divina.

Gracias porque cada día es una novedad, porque siempre hay nuevos signos de tu amor, porque siempre me invitas a algo más, y siempre me llamas a volver a empezar.

¡Gracias Espíritu Santo!

Amén».

PILDORAS DE FE🌾

Hoy, Dios te recuerda que nadie podrá hacerte frente si lo invocas, Él jamás te dejara ni te desamparara. ¡Dale gracias y alaba su Santo Nombre! Él está aquí para renovarte. Déjalo tomar el control de tu vida que Él te dará fortaleza y sabiduría y te proveerá de las cosas necesarias para que puedas hacer frente a todos los retos y salir triunfante en las batallas. ¡GLORIA A DIOS!… Buenos días