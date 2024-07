LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

11 de Julio

El Espíritu Santo nos hace sabios. Pero el hombre sabio no espera que se den todas las condiciones adecuadas para sentirse bien, para vivir con profundidad, sino que sabe vivir con hondura en cualquier situación.

El que halló la profundidad por la obra del Espíritu, vive esa profundidad en cualquier circunstancia: «El labrador, el artesano, el herrero, el alfarero… Cada uno se muestra sabio en su tarea. Sin ellos no se construiría ciudad alguna ni se podría habitar ni circular por ella… Ellos aseguran la creación eterna, el objeto de su oración son los trabajos de su oficio» (Sir. 38, 26-34).

Pero esto implica la capacidad de vivir a pleno cada instante, sin evadirnos en el pasado ni el futuro, como nos enseña la sabiduría de la Biblia:

«Así que no se preocupen por el mañana; el mañana se preocupará de sí mismo» (Mt 6, 34).

Cuando logro hacer algo, aunque sea pequeño, con mi trabajo generoso, tengo que sentir que el poder del Espíritu se prolonga a través de mí, y así brota espontáneamente un canto alegre y agradecido.

PILDORAS DE FE🌾

Sin importar los problemas que enfrentes, sigue confiando siempre en Dios. Sigue confiando en su poderosa presencia aún cuando tus problemas no hayan tenido solución. Valdrá la pena esperar por aquello que valdrá la pena tener, porque Dios se lucirá con una GRAN BENDICIÓN para tu vida si te mantienes firme y perseverante ¡ES SU PROMESA! ¡Sigue adelante! ¡Ten fe! Buenos días