LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

26 de Agosto

El Espíritu Santo nos ama y nos valora, y por eso su deseo es que nosotros seamos cada vez más bellos. Él espera que aceptemos su gracia para convertirnos en seres más completos, no reducidos a un área de la vida, a un tipo de experiencias, a una mentalidad determinada, a determinadas capacidades. Él quiere llevarnos a horizontes más amplios, hasta llegar a una gran apertura del corazón.

Él quiere desarrollar en nuestra vida todas las virtudes y dones, para que vivamos cada vez mejor el Evangelio. En nosotros hay muchas cosas buenas que él espera hacer crecer.

Pero sobre todo, quiere llevarnos a imitar cada vez más a Jesús, para que reaccionemos como él reaccionaba y vivamos como él vivía.

El Espíritu Santo quiere que tengamos la generosidad de Jesús, la paciencia de Jesús, la entrega de Jesús. Por supuesto, cada uno de nosotros imitará a Jesús a su modo, y todos de diferente manera, porque el Espíritu Santo es inmensamente creativo, y puede hacer millones de obras de arte, pero todas diferentes. Dejemos que él, como un artesano lleno de amor, haga ese trabajo en nuestra vida.

PILDORAS DE FE🌾

No puedes ir por el mundo con una actitud de fracaso, de derrota. Tú espíritu debe ser alegre, optimista, triunfador. Fíate de Dios con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio conocimiento, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará todos tus senderos. Por mucho que no lo creas, a veces los momentos más apretados de tu vida son oportunidades para crecer y amar. Dios transforma tus problemas en oportunidades ¡Ánimo! Leyendo la Biblia Dios me respondió (también a ti): «Yo no me olvidaré de ti. He escrito tu nombre en las palmas de mis manos» (Isaías 49,15) Con Dios de tu lado todo puede cambiar y lo imposible se hace posible