LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

27 de Agosto

«Espíritu Santo, fuerza de mi vida, hoy vuelvo a darte gracias.

Gracias porque me colocaste en este universo para que yo haga un camino, para que aprenda a amar, para que descubra tu amistad día a día.

Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa y me ayudas a aprender algo de cada cosa que me suceda.

Gracias porque quieres transformar todo mi ser con tu vida divina.

Gracias porque cada día es una novedad, porque siempre hay nuevos signos de tu amor, porque siempre me invitas a algo más.

Cuando te abro mi mente y mi corazón puedo recibir maravillas de tu ternura.

Y siempre me llamas a volver a empezar.

Gracias Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Cuando comiences a CREER y CONFIAR en Dios, comenzarás a conseguir mejores resultados de los que hayas imaginado ¡Confía en su poder y sobre todo en su amor de Padre, porque no serás defraudado ni avergonzado! Dios te ama y te quiere feliz. Tienes que estar seguro que al final todo estará bien, porque Dios es un Dios de consuelo, un Dios de paz y de alegría, un Dios que calma cualquier tempestad y doblega cualquier adversidad que quiera robarte la felicidad ¡Ánimo!