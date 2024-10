LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

2 de Octubre

Nosotros somos débiles y llevamos dentro muchas inclinaciones que nos arrastran a la mentira, al egoísmo, a buscar sólo el placer y la comodidad, a procurar nuestro propio bien aunque eso pueda perjudicar a otros, a encerrarnos en nuestras necesidades egoístas. Y nosotros no podemos dominar esos instintos si no nos dejamos sostener y fortalecer por el Espíritu Santo. Pero muchas veces nos engañamos. Creemos que nos dominamos a nosotros mismos, porque dominamos el ansia de comer, o porque no engañamos al cónyuge; pero quizás no sabemos dominar otras cosas: la vanidad, la tristeza o el egoísmo, por ejemplo. Cada uno tiene sus propias debilidades, y lo peor que nos puede pasar es que las ocultemos para engañarnos y engañar a los demás, porque de ese modo no podremos crecer.

San Pablo nos recomienda insistentemente: «Les encargo que procedan según el Espíritu y no ejecuten los deseos del instinto natural. Porque ese instinto desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra el instinto… Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu» (Gálatas 5,17.25).

No dejemos que nuestras inclinaciones más egoístas nos dominen y nos enfermen. Mejor entreguemos al Espíritu Santo el dominio de esas inclinaciones, y elijamos lo que el Espíritu nos propone.

PILDORAS DE FE🌾

Cuanto más te quejes de esa incómoda situación, peor se verá, y hasta los transformarás en algo mucho más grande que tu fe. No te dejes llevar por las circunstancias, no permitas que ellas dirijan el timón de tu vida ¡Pon todas tus fuerzas en Jesús! Repite ahora: «¡Cuánto te Amo mi Dios! ¡Eres mi fortaleza! mi luz que nunca se apaga. Tú eres el dueño de mi alma entera, te encomiendo mi vida y este momento por el que estoy atravesando, en Ti confío». Amén