LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

10 de Octubre

El Espíritu Santo nos hace nacer y nos hace renacer. Nos hizo nacer en el Bautismo, pero eso es sólo un germen, una semilla que se tiene que desarrollar permanentemente. El Espíritu Santo es el que realiza ese permanente renacimiento.

Jesús le dijo a Nicodemo: «Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios… No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo» (Juan 3,5.7).

Pero descubrimos que ese nacimiento tiene que ser permanente porque en Juan 3,18 y en 1 Juan 3,9;5,18 advertimos que allí se habla de los que han renacido de un modo pleno, y ya no pecan, porque han nacido perfectamente de Dios.

Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ha hecho renacer en el Bautismo, pero quiere hacernos renacer cada día hasta que seamos plenamente renovados y transformados.

Vivamos cada día de esa manera, como una nueva oportunidad para nacer de nuevo, para seguir renaciendo a una vida más bella y más buena. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos haga renacer cada día más, porque sólo con su poder es posible morir cada día al hombre viejo y dejar nacer el hombre nuevo.

PILDORAS DE FE🌾

Ten la certeza de que no fuiste creado para ser infeliz ni sufrir para siempre. Dios quiere verte sonreír y gozar. En este momento, pon toda tu fe en tus oraciones y clama al Dios del cielo para que te tome en sus manos y te haga sentir todo su amor. Repite con confianza como el Salmista: «Dios te cuida y te protege; Dios está siempre a tu lado». (Salmo 121,5) Todos los días tienes que enamorarte de la vida, es un regalo. No te des por vencido ante ninguna dificultad. Vence toda actitud negativa y confía en Dios. Vive un momento intenso de oración y deja que la alegría de Dios llene tu corazón.