LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

16 de Octubre

«Espíritu Santo, tú eres el Amor. Y yo, que soy una pequeña creatura, llevo en mí una inmensa capacidad de ternura y de encuentro. Sin embargo, todavía no he aprendido qué es el verdadero amor.

Mi corazón es débil y necesitado. Muchas veces deseo un abrazo afectuoso, anhelo una amistad buena y profunda, y mi interior necesita experiencias de amor que me hagan sentir vivo.

Buscando amor, muchas veces me equivoco, y le pido a los seres humanos lo que no pueden darme.

Por eso te ruego, Espíritu Santo: ayúdame a valorar el amor y la amistad que me ofreces, enséñame a ver que en tu presencia está todo el amor que necesito, e infinitamente más. Que tu amor es desbordante y lleno de ternura, que tu amor es fuerte pero íntimamente cercano, que tu amor es la respuesta verdadera para mi corazón necesitado.

Ven Espíritu Santo, pasa por mi interior sediento, y sana mis insatisfacciones más profundas. Calma mi sed con tu agua de vida.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

No te desanimes, ese milagro que tanto estás buscando y que tanto necesitas ya está en las manos de Dios. Ten presente que Dios es más grande que tu problema ¡Confía en Él! Ahora, oramos por ti: «Señor, bendice, sana y libera a este hermano(a) que me está leyendo, que pueda sentir que Tú estás a su lado y lo llenes de amor». Ten presente para hoy: «El Señor te protege de todo peligro; Él protege tu vida, ahora y Siempre». (Salmo 121,7-8)