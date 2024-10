LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

30 de Octubre

El Espíritu Santo nos regala su paz. Pero la paz debe ser buscada de nuevo cada día, porque permanentemente hay cosas que vuelven a perturbarnos: el orgullo herido por una palabra que nos dijeron, el temor de que suceda algo desagradable, una cosa que no nos salió bien, el dolor de haber dicho algo que no debíamos decir, el deseo de algo que no podemos conseguir, etc. Todo eso nos va quitando la paz.

Por eso, no hay que dejar pasar varios días sin volver a rogarle al Espíritu Santo que nos pacifique por dentro con su caricia de amor.

También para esto se puede utilizar la imaginación:

Tomo conciencia de las cosas que me están perturbando por dentro e imagino cada una como una gota que cae y se hunde en un arroyo que la arrastra. Hasta que siento dentro de mi corazón un dulce vacío. No han quedado perturbaciones, y ahora ese hueco se llena de calor, de fuerza, de vida, de fuego que consume todo resto de preocupación: Es el fuego del Espíritu Santo que todo lo invade.

PILDORAS DE FE🌾

Dios hoy te pregunta: «¿Acaso crees que no soy capaz de ver tu aflicción y rescatarte, y liberarte?» Si lo dejas actuar, Dios es capaz de hacer cosas nuevas en tu vida, de blindar tu corazón contra la prueba y fortalecerlo. Dios es capaz de rescatarte, liberarte, consolarte y amarte tanto que jamás sientas que tristeza alguna sacuda tu vida. Con Dios de tu lado no hay soledad que valga que pueda quebrantarte el alma ¡Dios te sostiene y todo lo puede! Repite ahora: “Señor, que nada ni nadie me haga olvidar que puedo contar con tu poder y llevarme por caminos de bendición”.