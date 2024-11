LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

6 de Noviembre

El segundo don del Espíritu Santo es el entendimiento, que ilumina la inteligencia. Es la capacidad de captar algo de las verdades más profundas de la fe, la habilidad para entender el sentido más profundo de la Palabra de Dios. Pero no es un don de los estudiosos, porque el Espíritu Santo puede derramar este don de una manera preciosa en una persona que ni siquiera sepa leer y que no haya recibido ninguna instrucción. Esa persona, aunque no sepa explicar con claridad lo que sabe, puede poseer una gran intuición espiritual que le permite entender las cosas más altas y más sublimes de la fe cristiana.

Cuando uno trata de estudiar, de profundizar su fe, o de comprender la Biblia, tiene que invocar al Espíritu Santo para que derrame este don con mayor intensidad; porque nuestra mente, sin la luz del Espíritu Santo, nada puede comprender de los misterios de la fe.

PILDORAS DE FE🌾

Señor, quiero vivir este día lleno de tu bendición, dejando que tomes mis ánimos y mis fuerzas para sacarme adelante. Renueva mis fuerzas. ¡Confío en Ti! Abre mis sentidos, abre todos mis caminos y regálame tu luz y tu gracia. Sé que no habrá nada ni nadie que pueda impedir mi felicidad con Dios de mi lado. Amén ¡Buenos días!