LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

7 de Noviembre

El tercer don del Espíritu Santo es el consejo, que nos permite orientar a los demás y ayudarles a descubrir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. No se refiere tanto a cosas prácticas, sino a las cuestiones más grandes, que tienen que ver con el sentido de la vida.

Esto nos muestra que el Espíritu Santo no se derrama en nosotros sólo para hacer crecer nuestra intimidad, sino también para el servicio de los demás. Porque nadie crece de verdad en la vida espiritual si no se entrega con generosidad a los hermanos. A la persona profundamente espiritual le interesa mucho ayudar a los demás a crecer y a marchar por el buen camino.

Pero tengamos presente que este don del consejo no se refiere a cualquier consejo, sino a las cosas más profundas de la vida. Es ante todo la capacidad de motivar a los demás para ser fieles a Dios en el camino de su existencia.

PILDORAS DE FE🌾

Nunca dudes de la obra de Dios en tu vida, te sorprenderás y te darás cuenta de cómo Él nunca se equivoca. Él es tu fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Confía hoy en que Él te regala paz, amor, ánimo y todo lo que necesitas para salir victorioso. Cuando menos te lo esperas, Dios te sorprenderá con nuevas oportunidades de diferentes formas pero con el mismo propósito: consolarte, protegerte y amarte. Ora en todo momento, recuerda que quien está de rodillas ante DIOS, podrá estar de pie ante cualquier situación complicada de la vida. Repite ahora: Padre, te suplico que me des fuerzas para que no tenga miedo de los problemas, contigo a su lado sé que puedo triunfar. Amén ¡Buenos días!