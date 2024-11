LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

13 de Noviembre

No hay nada mejor para nosotros que confiar en el Espíritu Santo; pero de verdad, no de la boca para afuera.

La verdadera confianza es una fuente de libertad, de fuerza y de entusiasmo. No es algo que nos deja quietos, pasivos. Todo lo contrario. Confiar en alguien que nos ama, nos da una gran seguridad para enfrentar las cosas con calma y con eficacia.

Cuando más nos confiamos en el Espíritu Santo, más nos sentimos seguros, protegidos. Es bueno disfrutar de ese sentimiento de protección, y así caminar por el mundo, y así enfrentar la vida.

Porque la protección del Espíritu Santo es también una orientación, una guía que nos conduce por el camino, un brazo que nos apoya y suavemente nos empuja para que avancemos. Nosotros buscamos, nos ocupamos, tratamos de discernir, pero no estamos solos, somos guiados por un consejero seguro. Gracias Espíritu Santo.

PILDORAS DE FE🌾

Inicia con todas tus fuerzas este nuevo día. Enfrenta cada situación con valentía. Que esos momentos difíciles que te toquen vivir se transformen en un gran triunfo. Verás que obtendrás más de lo que esperabas, superarás obstáculos que parecían imposibles, porque ¡Dios está de tu lado!, sólo Él podrá darte en el futuro la capacidad de reírte de las cosas que te hicieron llorar en el pasado. ¡Lucha! ¡Buenos días!