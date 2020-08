🌸LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌸🍃

27 de Agosto

«Espíritu Santo, fuerza de mi vida, hoy vuelvo a darte gracias.

Gracias porque me colocaste en este universo para que yo haga un camino, para que aprenda a amar, para que descubra tu amistad día a día.

Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa y me ayudas a aprender algo de cada cosa que me suceda.

Gracias porque quieres transformar todo mi ser con tu vida divina.

Gracias porque cada día es una novedad, porque siempre hay nuevos signos de tu amor, porque siempre me invitas a algo más.

Cuando te abro mi mente y mi corazón puedo recibir maravillas de tu ternura.

Y siempre me llamas a volver a empezar.

Gracias Espíritu Santo.

Amén.»

🍃 🌸EVANGELIO DEL DÍA🌸🍃

Mateo (24,42-51):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues, dichoso ese criado, si el amo, al llegar, lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y, pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.»

Palabra del Señor

🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌸

Mateo 24,42-51:

🍃🌸Estén prevenidos, nadie sabe el día.

1) Atento:

Es lo primero en que apuntala Jesús, en prevenirte. Estate atento porque de que Jesús viene, ¡viene! Este ritmo que llevamos de vida nos lleva a olvidarnos de que hay que vivir el día al estilo UPU: Único, Primero y Último. No te acostumbres a la vida porque no sabes cuando termina, pero si podés saber disfrutarla (y más cuando estuvo la muerte cerca).

2) Se te encuentre ocupado.

¡Vamos! No te achanches, labura. La vida también es exigente. Trabaja tu interior, tu espiritualidad, tu silencio. Trabaja tu persona si no, de qué te vale ser un cura famoso o un médico prestigioso si sos más ogro que Shrek (el de la película). ¿De qué te vale gozar de buena vida si ni siquiera saludas a tus hijos? ¡Vamos! Labura tu interior para tener tu alma preparada cuando tengas que partir de este mundo.

3) Hipócritas:

Cuando uno le mete mucho a las fiestas y al desorden de vida es porque le resbalan las cosas o porque no sabe enfrentar las cosas. El sistema «borracho» necesita del alcohol para decir las cosas. Vos no tenés que ser así. Pedí ayuda y enfrenta la vida para luego amigarte con la vida. Vos y la vida son una cosa que caminan juntos hacia la felicidad. No seas hipócrita, que es andar con caretas en la vida creyéndose que anda de felicidad en felicidad. Sácate la careta que nosotros, como Iglesia, te vamos a ayudar.

Porque hasta el Cielo no paramos…