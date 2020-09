🌸LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌸🍃

07 de Septiembre

Es bueno dejar entrar al Espíritu Santo en toda nuestra vida. No para que nos ayude a descubrir qué debemos hacer o decir, sino también para que nos haga ver cuál es la mejor manera de hacerlo o de decirlo, cuál es el estilo y la modalidad que más nos conviene imprimirle a nuestros actos. Podemos pedirlo con las palabras del Cardenal Verdier:

«Espíritu Santo,

Amor del Padre y del Hijo,

Inspírame siempre lo que deba pensar;

lo que deba decir,

y cómo tenga que decirlo;

lo que deba callar;

lo que deba escribir;

lo que deba hacer,

y cómo tenga que hacerlo.

Para obtener tu gloria,

el bien de los demás

y mi propia santificación.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 🌸🍃

Recuerda todo lo bueno que Dios te ha dado. Tu eres el resultado de su amor que cobra fuerza dentro de ti. No dejes de creer. Persevera y no te canses de orar. No permitas que comentarios negativos arruinen tus propósitos, a través de esa prueba, Dios manifestará su poder en Ti.