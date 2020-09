LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌸🍃

10 de Septiembre

Cuando alguien se detiene a pensar en su infelicidad, en sus fracasos, en las cosas que soñó y no logró, en sus insatisfacciones. ¿Para qué gastar el tiempo y las energías en esos pensamientos?

Hay que invocar al Espíritu Santo para poder adorar al Padre Dios. Lo importante es que existe él y es infinitamente feliz. Él es pura felicidad, sin límites ni confines. Existe la felicidad perfecta, que es él. Yo puedo recibir gotitas de esa felicidad, y estoy llamado a una felicidad inmensa. Pero lo más importante es que él es feliz, inmensa y maravillosamente feliz, que en él hay un gozo ilimitado.

Sólo una persona sanada y liberada por el Espíritu Santo es capaz de disfrutar con la felicidad de otro, sin estar pensando en lo que no tiene. Por eso, sólo el Espíritu Santo puede enseñarnos a adorar. La adoración es extasiarme en la belleza y en la felicidad de Dios, de tal manera que pueda desprenderme de mi propio yo por un instante. Sólo cuenta él, sólo Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe el arte de la adoración.



🍃🌸 EVANGELIO DEL DÍA🌸🍃

Lucas (6,27-38):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros.»

🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌸

Lc. 6,27-38:

🍃🌸Haz de tu vida un hermoso sonido con Dios

1) El teclado del piano:

Una vez leí algo que me quedó muy grabado: la vida es como el teclado del piano. Tiene teclas blancas y otras teclas más pequeñas negras. Las teclas blancas son los momentos lindos de la vida, las teclas negras son los momentos difíciles de la vida.

Si solo te pones a tocar las teclas blancas sonará bien, pero no tendrá potencia. En cambio, si tocas las teclas blancas unidas con las negras, lograrás que suene armoniosamente y con potencia.

2) La vida:

A la vida la tenés que llevar con las cosas lindas y con las cosas no tan lindas.

Haz de tu vida un hermoso sonido con Dios y acepta lo lindo y lo difícil. Las cosas difíciles te llevan a llorar y a descubrir que hay cosas que podés “venderlas”, pero exigen tu abandono.

3) El gran maestro:

Déjate tocar por Dios que es el gran maestro y de vos puede hacer una hermosa obra que lleve a otros a interesarse y a gustar de este hermoso concierto que es la vida.

✨¿Cuáles son las teclas blancas de tu vida?

✨¿Cuáles son las teclas negras de tu vida?

Ahora, deja que Dios comience a tocarte, así disfrutamos del gran concierto: TU VIDA.