LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🍃🌷



22 de Septiembre

«Ven Espíritu Santo, y enséñame a esperar.

Porque las cosas que deseo no llegan rápidamente, enséñame a esperar.

Porque no puedo pretender que los demás cambien de un día para el otro, enséñame a esperar.

Porque yo mismo voy cambiando muy lentamente, enséñame a esperar.

Porque la vida tiene sus estaciones y todo llega a su tiempo, enséñame a esperar.

Para que acepte que no estoy en el cielo sino en la tierra, enséñame a esperar.

Para que no le exija a este día lo que no me puede dar, enséñame a esperar.

Para que reconozca que el mundo no puede estar a mi servicio, enséñame a esperar.

Ven Espíritu Santo, y enséñame a aceptar que muchas cosas se posterguen, para que valore lo que la vida me propone ahora, aunque sea pequeño, aunque parezca poco.

Ven Espíritu Santo, enséñame a esperar.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 🌸🍃

A toda hora, mira hacia arriba, hacia el único y poderoso Dios que puede darte la fuerza para resistir las ventiscas más violentas y vencer. Llama y se te abrirá, pide y se te dará. No hay petición que a Dios se le escape y que no tenga bajo su control.