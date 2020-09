LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🍃🌷

25 de Septiembre

«Ven Espíritu Santo, a limpiar mis miserias.

No quiero que mis debilidades y pecados me quiten la alegría, la fuerza, la energía, el empuje de mi entrega. No quiero que mis errores me detengan y me debiliten. Porque tú tampoco lo quieres.

Pero necesitas que reconozca mis pecados y no te los oculte, para así poder sanarme. Esperas que mire con claridad mis errores, sin excusas. No te agrada que me paralicen los escrúpulos y la culpa, pero esperas que reconozca ante ti mis caídas, para poder liberarme.

Ven Espíritu Santo, no puedo ocultarte nada. Todo está claro y patente ante tu mirada que todo lo ve, que me penetra por completo. Todo lo sabes, y no tiene sentido que intente escapar avergonzado.

Tu amor me espera con infinita ternura para quemarlo todo en ese fuego abrasador.

Límpiame una vez más Espíritu Santo, porque quiero hacer de mi vida una ofrenda cada día más bella.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 🌸🍃

No tengas miedo, tu Dios es poderoso, grande y lleno de amor. Él puede hacer de lo imposible algo posible. Pídele a Dios que actúe en tu vida y en tu familia. Pídele que cambie tus amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades. Recuerda sus poderosas palabras: «No tengas miedo ni te desanimes, porque Yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas.» (Josué 1,9) ¡Sé fuerte! ¡Ánimo! El Señor te bendiga y te llene de su inmenso amor