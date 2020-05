LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫🌹

19 de Mayo

se aproxima Pentecostés, por lo que, para empezar a prepararnos, te propongo que hagas esta oración, que es parte de una antigua plegaria de la Iglesia, que se reza en todo el mundo el domingo de Pentecostés, y que en los próximos días vayamos meditando y haciendo oración cada una de sus partes:

«Ven, Espíritu Santo,

y envía desde el cielo,

un rayo de tu luz.

Ven, padre de los pobres,

ven a darnos tus dones,

ven a darnos tu luz.

Consolador,

lleno de bondad,

dulce huésped del alma.

Penetra con tu santa luz

en lo más íntimo

del corazón de tus fieles.

Sin tu ayuda divina

no hay nada en el hombre,

nada que sea inocente.

Lava nuestras manchas,

riega nuestra aridez,

cura nuestras heridas.»

Fragmentos de la Secuencia de Pentecostés

PÍLDORAS DE FE 🌿

No hay nada ni nadie que pueda oponerse a las bendiciones que Dios quiere para tu vida si lo crees con todas las fuerzas de tu corazón, su amor te hará vencer todos los obstáculos de la vida. No dejes que nada te desanime¡Tú puedes lograrlo! No fuiste creado para las derrotas. Eres la perla preciosa de Dios, y a su lado. no hay imposibles.