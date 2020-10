LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🍃🌷

14 de Octubre

El mundo está lleno de colores que le dan una hermosura tan rica y variada, para que nos alegremos y gocemos.

Pero algunas personas, por una deficiencia física, sólo pueden ver en blanco y negro. Otros pueden ver en colores, pero no saben valorarlo.

Eso también puede sucedernos en el nivel espiritual. El mundo está lleno de cosas lindas, de una variedad inmensa de cosas buenas. Pero a veces estamos tan limitados espiritualmente que nos parece que todo es gris.

Los árboles no nos dejan ver el bosque. Un problema no nos deja ver todo lo que está bien en nuestra vida, un temor oscurece toda nuestra esperanza.

Pidamos al Espíritu Santo que nos libere de esa enfermedad, para que podamos disfrutar y gozar con esa inmensa variedad de cosas bellas que hay en el mundo.

PÍLDORAS DE FE 🌷🍃

La diferencia entre las personas felices y las personas tristes no es la ausencia de problemas, sino la actitud con que los enfrentan.Levanta tu mirada al cielo y confía a Dios tus angustias, tienes al Creador del universo de tu lado. Ten fe