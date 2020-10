LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🍃🌷

16 de Octubre

«Espíritu Santo, tú eres el Amor. Y yo, que soy una pequeña creatura, llevo en mí una inmensa capacidad de ternura y de encuentro. Sin embargo, todavía no he aprendido qué es el verdadero amor.

Mi corazón es débil y necesitado. Muchas veces deseo un abrazo afectuoso, anhelo una amistad buena y profunda, y mi interior necesita experiencias de amor que me hagan sentir vivo.

Buscando amor, muchas veces me equivoco, y le pido a los seres humanos lo que no pueden darme.

Por eso te ruego, Espíritu Santo: ayúdame a valorar el amor y la amistad que me ofreces, enséñame a ver que en tu presencia está todo el amor que necesito, e infinitamente más. Que tu amor es desbordante y lleno de ternura, que tu amor es fuerte pero íntimamente cercano, que tu amor es la respuesta verdadera para mi corazón necesitado.

Ven Espíritu Santo, pasa por mi interior sediento, y sana mis insatisfacciones más profundas. Calma mi sed con tu agua de vida.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 🌷🍃

No temas. Dale la bienvenida a tus problemas con un rostro confiado porque el Señor, tu Dios, seguirá tus pasos y no te abandonará. Su poder y su sabiduría no defraudan. Aférrate a Él con fuerza, y seguirás encontrando más fuerzas para seguir adelante. Te invito a leer el salmo 27 porque son palabras de confianza, de entregar la vida a Dios y saber que su poder nos ayuda siempre, abre tu Biblia y léelo. Dios quiere ver en ti la fe que tienes para creer que Él mejorará toda circunstancia y desvanecerá todo problema que te esté causando dolor. Dios es experto en pintar paisajes coloridos en tu vida, llenos de promesas cumplidas y de logros alcanzados ¡Confía en que en ÉL tienes tu victoria!