LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO*

*29 de Enero*



En la encíclica «Dominum et Vivificantem» (57),*Juan Pablo II invita a invocar al Espíritu que da la vida*, para poder enfrentar los signos de muerte y las tentaciones de muerte que hay en el mundo actual. *Hay variadas maneras de elegir la muerte*: los excesos, la venganza, la melancolía, el encierro, evadirse con la televisión, con internet, y muchas formas más. Sería bueno preguntarme qué formas de muerte se han ido metiendo en mi vida, qué esclavitudes me han ido ahogando y no me permiten sentirme realmente alegre, feliz, vivo. *En un momento de oración ruego al Espíritu* que entre en esos sectores oscuros y enfermos de mi existencia, le entrego esos lugares de mi ser y de mi vida cotidiana, y trato de liberarme para siempre de esos falsos dioses que no me dan la vida, sino que me la consumen inútilmente.