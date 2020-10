LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🍃🌷

30 de Octubre

El Espíritu Santo nos regala su paz. Pero la paz debe ser buscada de nuevo cada día, porque permanentemente hay cosas que vuelven a perturbarnos: el orgullo herido por una palabra que nos dijeron, el temor de que suceda algo desagradable, una cosa que no nos salió bien, el dolor de haber dicho algo que no debíamos decir, el deseo de algo que no podemos conseguir, etc. Todo eso nos va quitando la paz.

Por eso, no hay que dejar pasar varios días sin volver a rogarle al Espíritu Santo que nos pacifique por dentro con su caricia de amor.

También para esto se puede utilizar la imaginación:

Tomo conciencia de las cosas que me están perturbando por dentro e imagino cada una como una gota que cae y se hunde en un arroyo que la arrastra. Hasta que siento dentro de mi corazón un dulce vacío. No han quedado perturbaciones, y ahora ese hueco se llena de calor, de fuerza, de vida, de fuego que consume todo resto de preocupación: Es el fuego del Espíritu Santo que todo lo invade.

PÍLDORAS DE FE 🌷🍃

Tú has sido llamado a vivir en la alegría, aún en medio de las tantas dificultades, luchas y problemas. No te dejes afligir o entristecer por nada de lo que te suceda en la vida, recuerda muy bien las palabras del salmista: “El Señor está cercano a quien tiene el corazón herido”(Sal. 34,19)