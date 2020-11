LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🍃🌷

11 de Noviembre

El último don del Espíritu Santo es el santo temor de Dios. Pero este don no tiene nada que ver con el miedo. Porque en realidad, “en el amor no hay lugar para el temor; al contrario, el amor perfecto elimina el temor» (1 Juan 4,18).

El santo temor de Dios es la capacidad de reconocer que Dios siempre es infinitamente más grande, que nos sobrepasa por todas partes, que nunca podemos abarcarlo. El amor nos permite descubrir a Dios muy cercano y lleno de ternura, pero el santo temor nos permite reconocer que nuestro amor nunca puede agotar a Dios ni poseerlo completamente, ya que él es el infinito e inabarcable, que está por encima de todo. Este don nos permite recordar que nunca dejamos de ser sus creaturas, y nos ayuda a ser muy cuidadosos para no ofender a Dios, para no desagradarle con nuestra conducta, porque él es el Santo

🌷PÍLDORAS DE FE🌷🍃

Gracias Señor por este precioso día que me regalas. Te suplico que me bendigas con tu amor para estar siempre alegre y feliz. Oh Padre Dios, confieso que sólo Tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi salvación. Te pido vengas a mi vida gris y la pintes de color. Ven y bendice a todos los míos a los que quiero que están luchando por ser felices. Estoy seguro de que hoy me llenas de tu poder y de tu fuerza para que ningún problema parezca más fuerte que yo. Derrama sobre mí tu gracia para salir adelante y ver tu sueño de amor realizado en mí.